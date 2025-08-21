«Ха-ха, видели, что он сказал?». В команде Усик рассказали о бое с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал, стоит ли фанатам ждать третьего боя украинца против Тайсона Фьюри.

«Возможно ли, что Усик проведет трилогию с Фьюри? Да, это возможно. Ха-ха, Тайсон всем рассказывает, что выиграл два поединка с Усиком, вы это видели?», – отметил Лапин.

Усик дважды победил Фьюри в 2024 году – сначала разделенным решением судей, а затем единогласным.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua