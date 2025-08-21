Баррикелло: В Бразилии много хороших гонщиков

В программе Pit Lane Chronicle Рубенс Баррикелло говорил о новом поколении бразильских гонщиков в Формуле 1…

Рубенс Баррикелло: «Сложно поверить, что я остаюсь последним бразильским гонщиком, выигравшим гонку Формулы 1. Это было так давно!

Вы видите, как здорово выступает Габриэль Бортолето. У нас много хороших гонщиков. Рафаэль Камара очень хорош, надеюсь, скоро он попадёт в Формулу 1. Я очень за него болею.

У нас проблемы с деньгами. Бразилия в финансовом отношении не так сильна, как можно подумать. Но с гонщиками проблем нет – на картодромах всегда много молодых спортсменов. Дети учатся, мечтают добиться большего, так что увеличение числа бразильцев в Формуле 1 – лишь вопрос времени».

