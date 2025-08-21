Уинстон-Сейлем. Мунар обыграл действующего чемпиона, Дардери и Диалло не смогли выйти в 1/4 финала

Результаты матчей третьего круга на турнире ATP 250 в США



Уинстон-Сейлем, США • 17-23 августа • хард • $828,925

Действующий чемпион: Лоренцо Сонего (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Мариано Навоне (Аргентина) 6:4, 6:4

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Себастиан Баэс (Аргентина, 10) 0:6, 6:1, 6:4

Хамад Меджедович (Сербия) – Габриэль Диалло (Канада, 4) 6:4, 6:2

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 9) – Александр Мюллер (Франция, 8) 6:3, 6:2

Себастьян Корда (США, 11) – Камил Майхшак (Польша) 6:7(3), 6:3 6:4

Миомир Кецманович (Сербия, 13) – Лучано Дардери (Италия, 3) 6:3, 6:1

Жауме Мунар (Испания, 12) – Лоренцо Сонего (Италия, 5) 4:6, 6:4, 6:1

Мартон Фучович (Венгрия) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 14) 6:4, 6:3

Хамад Меджедович во второй раз в сезоне выиграл три матча подряд в основной сетке соревнований уровня Тура. В феврале сербский теннисист смог дойти до финала на турнире ATP 250 в Марселе. За место в полуфинале Меджедович будет бороться с Джованни Мпетши Перрикаром, которого обыграл в этом году в Барселоне.

Миомир Кецманович третий раз в этом году сыграл против Лучано Дардери и вышел вперед в счете личных противостояний (2-1). Представитель Сербии проведет третий четвертьфинал в сезоне и будет бороться за третий полуфинал с Себастьяном Кордой, которому уступил в январе в 1/2 финала соревнований в Аделаиде.

Жауме Мунар впервые с февраля дошел до четвертьфинала и попробует третий раз в этом году выйти в полуфинал. Соперником испанца будет Мартон Фучович. Отметим, что венгерский теннисист в этом сезоне дошел до 1/4 финала на всех покрытиях.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua