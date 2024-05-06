Рейтинг ATP. Урсу обновил свой рейтинговый рекорд, Ваншельбойм и Крутых теряют позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов

Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе поднялся на 184-е место (+5), а второй номер украинского рейтинга Илья Марченко опустился на две позиции и занимает 242-е место.

Третья ракетка Украины Вадим Урсу вновь обновил свой рейтинговый рекорд — на этой неделе он занимает 347-ю строчку в мировой классификации (+2).

Ухудшил свое положение Эрик Ваншельбойм — 426-е место (-19), а Алексей Крутых опустился на 432-е место (-7). В топ-500 остается еще один украинский теннисист — Юрий Джавакян, который располагается на 486-й строчке (-8).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP / ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 60-е место в мировой классификации. Владислав Манафов занимает 135-е место (+1), а Владимир Ужиловский — 230-ю позицию.

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