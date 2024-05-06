Переезд в АПЛ отменяется. Аморим подтвердил, что останется в Спортинге

Специалист проведёт в Лиссабоне пятый сезон

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Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим ответил на вопрос о своих дальнейших планах.

Напомним, вчера вечером подопечные Аморима досрочно оформили победу в текущем розыгрыше португальской Суперлиги после поражения "Бенфики" Анатолия Трубина от "Фамаликану" (0:2).

"Я остаюсь в "Спортинге". У меня есть действующий контракт. Это (победа в чемпионате — прим.) особенный момент для меня и для клуба. Теперь мы постараемся вместе выиграть третий чемпионский титул. Давайте попробуем это осуществить", — приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось об интересе к Амориму со стороны "Ливерпуля" и "Вест Хэма".

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