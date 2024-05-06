Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко

Инстаграм. Василий Ломаченко и Александр Гвоздик

Бывший обладатель пояса WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (20-1, 16 КО) рассказал, как отсутствие четкой позиции относительно войны в Украине отразилось на популярности экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 KO)

«Если кто-то пытается выставить его украинским героем, то пообщайтесь с украинскими тренерами, бойцами, и они выскажут совершенно противоположное мнение. Возможно, Top Rank пытается это сделать, чтобы создать видимость того, что он поддерживает свою страну.

Сегодня у нас есть этот ублюдок (путин), который убивает и пытается уничтожить мою страну. С тех пор как началась эта война, бомбардировки стали еще сильнее. Люди под обломками. Люди в крови, с оторванными конечностями. Я не поддерживаю этого (Александр имеет в виду молчаливую позицию Ломаченко – ред.). Из-за этого многие люди больше не любят его», – сказал Гвоздик.

Отметим, что 12 мая в Австралии Ломаченко проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO). На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее Ломаченко выступил с заявлением о своей карьере.

sport.ua