Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности

YouTube. Александр Усик

Веб-портал BoxRec обнародовал обновленный рейтинг лучших действующих боксеров.

Рейтинг составлено вне зависимости от весовой категории (pound for pound).

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Несмотря на статус действующего чемпиона мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (23–0, 14 KO) оказался только на 16-м месте.

В тройку лучших входят два японца: лидирует Наоя Иноуэ, а Дзюнто Накатани – на третьей позиции. Второе место занимает мексиканец Сауль Альварес, а 4-м идет американец Теренс Кроуфорд.

19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится чемпионский бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

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