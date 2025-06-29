Челси подпишет еще одного нападающего за 50 млн евро

Нападающий "Брайтона" близок к переходу к победителю Лиге Конференций.

Журналист The Athletic Дэвид Орнстин сообщает, что "Челси" достиг соглашения с "Брайтоном" о подписании Жоау Педро. Контракт между игроком и клубом рассчитан до 2032 года, трансфер обойдётся в 50 млн евро.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что во вторник намечен медосмотр в США и игрок присоединится к команде на Клубном чемпионате мира.

"Во вторник Жоау отправится на медицинское обследование и подписание контракта, чтобы подготовиться к клубному чемпионату мира FIFA", – написал Романо.

Орнштейн сообщает, что нападающим интересовался ещё "Ньюкасл", но бразилец выбрал "Челси".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 нападающий сыграл в 30-ти матчах "Брайтона", в которых забил 10 голов и отдал 7 ассистов.

www.ua-football.com