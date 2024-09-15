Серия А. Наполи уже с тремя победами подряд

Антонио Конте работает

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Серия А. Четвертый тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" – "Наполи" 0:4

Голы: Ди Лоренцо 18, Кварацхелия 66, Лукаку 70, Буонджорно 90+4

"Кальяри": Скуффет, Дзаппа, Мина, Луперто, Ацци (Зортеа 59), Дейола (Адопо 46), Разван Марин (Макумбу 78), Гаэтано (Мутандва 59), Ауджелло, Лувумбо, Пикколи (Паволетти 78)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Мадзокки, Лоботка (Гилмор 74), Ангисса, Спинаццола (Оливера 64), Политано (Нерес 81), Кварацхелия (МакТоминей 74), Лукаку (Симеоне 74)

Предупреждения: Мина 75 – Лоботка 42, Лукаку 57

К огромной радости Антонио Конте, бурное и неприятное межсезонье завершилось, трансферное окно закрылось. Можно ровно, планомерно работать. Тем более, что Еврокубков у "Наполи" в нынешнем сезоне нет. А планомерно работать, тем более без Еврокубков, Конте умеет отлично. Сегодня его команда одержала третью победу подряд, чего не было в одном сезоне с февраля 2023-го года.

Не вся эта серия из трех побед была легкой. В предыдущем туре в начале дополнительного времени "Наполи" еще проигрывал новичку Серии А "Парме" и лишь затем сумел забить дважды. Да и в нынешнем туре матч не был простым. Против "Кальяри", уже остановившего на своем стадионе "Рому". Но ее соперника по Солнечному дерби остановить было невозможно. Хотя разгром занял время.

Начинался матч вполне ровно. Пока Лукаку не отдал мяч Ди Лоренцо в районе линии штрафной, тот не пробил и рикошет от Мины не помог обмануть Скуффета. "Кальяри" быстро ответил, мощным ударом Ацци, отбитым Меретом. Затем игра остановилась минут на семь из-за стычек болельщиков. А после этого Мерет выцарапал удар головой Пикколи. Сделав то же с Луперто в начале второго тайма.

В середине тайма Мерет выцарапал еще и мощный удар Развана Марина издали, кончиками пальцев переправив его в перекладину. Но вскоре "Наполи" разыграл в центре поля, Лукаку отошел назад, принял мяч и послал в прорыв Кварацхелию, а тот успел пробить до того, как защитник накрыл его. И почти тут же Скуффет подарил мяч Хвиче, а тот отдал его прострелом Ромелу.

"Кальяри" выиграл матч и по ударам по воротам, и по владению мячом. Но не сумел избежать разгрома. Даже более того – пропустил четвертый. Защитник Буонджорно замкнул головой угловой Нереса и забил свой первый гол за клуб.

Непростой матч на поле, где "Кальяри" до него проигрывал с февраля лишь однажды (в восьми матчах), в итоге был выигран с разгромом и без пропущенных. Это демонстрация силы и порядка "Наполи" Конте. С девятью очками он по итогам тура точно будет опережать "Ювентус", "Милан", "Аталанту", "Рому", "Болонью", "Фиорентину", "Лацио", "Торино". А сарды с двумя очками в зоне вылета.

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