Сборная Украины деградирует. О хронике Реброва, нехватке Мудрика, налоге на УПЛ для Судакова

Национальная сборная Украины откатала матч против супер-гранда и поединок практически с футбольным карликом. Если французы откровенно гуляли по нашей штрафной, то Азербайджану хватило даже одной ошибки. И хватило желания рыть газон, которого почему-то не нашлось у "сине-желтых".

Ни стратегии, ни тактики, ни баланса. Оправдываться можно много, но начинать всегда нужно с тренера. Наставник копирует Пушича, до сих пор не поставил ни выход из обороны, ни нормальный позиционный футбол. У микрофона журналисты UA-Футбол: Леон Вургафт, Владимир Зуев, Максим Кучер. Рассуждаем о том, тренер с каким стилем должен заменить Реброва – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

