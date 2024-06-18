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Футбол

«Мы должны использовать все свои шансы». Тренер сборной Албании рассказал о предстоящем матче против Хорватии

Специалист поделился своими эмоциями

"Мы должны использовать все свои шансы". Тренер сборной Албании рассказал о предстоящем матче против Хорватии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Силвиньо, тренер сборной Албании, высказался о матче второго тура группового этапа Евро-2024 против Хорватии.

    "Наша команда на 100% готова к завтрашнему дню. У нас тренировка позже, но пока что с командой все в порядке.

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    Мы должны использовать все свои шансы и сделать все возможное. Это сложная группа, и завтра мы встретимся с Хорватией. В футболе может произойти все, что угодно".

    Матч Хорватия — Албания состоится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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