Тренер Джервонты: «С Ломаченко будет классный бой. Начинаем изучать Лому»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Тренер Джервонты Дэвиса Кенни Эллис заявил, что бой против Василия Ломаченко вполне реален, поэтому нацелен на изучение украинского боксера.

«Это будет классный бой. Надеюсь, мы сможем договориться и поединок состоится. Мы уже начинаем изучать Ломаченко, учитывая слухи о бое».

«Нам интересны все, у кого есть титулы – Лома, Шакур Стивенсон», – сказал Эллис.

Ранее сообщалось, что бой предварительно планируется на конец года.

Промоутер Ломаченко: «Василий хочет драться с Джервонтой. Ему интересно»

sport.ua