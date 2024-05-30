Экс-чемпион мира рассказал, что надо изменить Фьюри для победы над Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон (45-12-2, 29 KO) прокомментировал будущий реванш между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Фьюри выбрал неправильную тактику на бой и если он внесет изменения, то реванш может закончиться совсем по-другому. Мы видели, что Тайсон выглядел очень хорошо в первые пять раундов. Ему надо также внести изменения в командные действия, ведь 18 мая он слышал очень много голосов в своем углу. У него должен быть один тренер, который будет давать ему правильные указания.

Фьюри в первом бою перехитрил сам себя, ведь он попытался перебоксировать боксера, который лучше его в этом аспекте. Усик более техничный боксер, а Тайсону надо было его преобладать в силовом боксе, чего он делал. Важно также, как Тайсон подойдет к этому бою с ментальной стороны, ведь Усик стал первым, кто победил его на профи-ринге», – отметил Нельсон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua