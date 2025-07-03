Американские СМИ: «Все как всегда: Усик работает, Фьюри только болтает»

Популярный американский ресурс Boxing News24 скептично отнесся к заявлению Тайсона Фьюри о том, что следующий бой он проведет в апреле 2026 года против Александра Усика.
Украинец это пока никак не комментирует и вообще занят подготовкой к поединку против Даниэля Дюбуа.
«Все как всегда: Усик работает, а Фьюри только болтает, а мы все ждем еще больше театра. Апрель 2026 года – еще слишком далеко, а контракт даже не подписан».
«Фьюри же остается собой: много и громко говорит, играет в свои игры и надеется, что он еще кому-то интересен», – отметили журналисты.
Усик дважды победил Фьюри, но британец уверен, что судьи работали против него.
ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя
sport.ua