Американские СМИ: «Все как всегда: Усик работает, Фьюри только болтает»

Getty Images/Global Images Ukraine

Популярный американский ресурс Boxing News24 скептично отнесся к заявлению Тайсона Фьюри о том, что следующий бой он проведет в апреле 2026 года против Александра Усика.

Украинец это пока никак не комментирует и вообще занят подготовкой к поединку против Даниэля Дюбуа.

«Все как всегда: Усик работает, а Фьюри только болтает, а мы все ждем еще больше театра. Апрель 2026 года – еще слишком далеко, а контракт даже не подписан».

«Фьюри же остается собой: много и громко говорит, играет в свои игры и надеется, что он еще кому-то интересен», – отметили журналисты.

Усик дважды победил Фьюри, но британец уверен, что судьи работали против него.

ФОТО. Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату и место боя

sport.ua