Известный тренер: «Я боюсь за здоровье Чисоры. Не нужно выходить на бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз надеется, что бой против Дерека Чисоры не состоится. Наставник долгое время работал с Чисорой и беспокоится о его здоровье.

«Не хочу видеть бой Дюбуа и Чисоры по многим причинам. Дерек уже в таком возрасте и с таким количеством боев, что это просто опасно для здоровья. Он может выйти на боксера, который находится на пике физической формы».

«Я тренировал Чисору в 38 из его 49 боев, и я не хочу видеть этот поединок, хотя Дерек заслуживает уйти из бокса большим поединком», – сказал Чарльз.

Ожидается, что 41-летний Чисора станет обязательным претендентом на титул IBF.

Дерек ЧИСОРА: «Это будет мой последний бой. Последний танец»

sport.ua