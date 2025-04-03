Детали двигателя Honda с машины Сенны выставят на торги

Honda Racing Corporation (HRC), гоночное подразделение японского автогиганта, выставит на торги детали двигателя RA100E V10 3.5 с машины McLaren MP4/5B, на которой в 1990 году выступал Айртон Сенна и выиграл свой второй титул.

Первый такой аукцион пройдёт в августе в дни Автомобильной недели в Монтерее (штат Калифорния), в том числе коллекционерам исторической гоночной техники будут предложены коленчатые валы, поршни и ряд других деталей, к каждой из которой будет прилагаться сертификат подлинности.

По информации HRC, на базе Honda в Сакуре такой двигатель был полностью разобран, причём к работе были привлечены именно те японские мотористы, которые три с половиной десятилетия назад сотрудничали с McLaren.

Кроме того, в HRC намерены подобным образом распорядиться в отношении и других реликвий Honda, в том числе связанных с мотогонками и IndyCar.

«Мы намерены создать на основе всего этого эффективный бизнес, что позволит болельщикам, которые любят Формулу 1, MotoGP и другие виды гонок, получить часть гоночной истории Honda, ведущей начало с 50-х годов. Так что это будет не разовая акция, а постоянно развивающийся бизнес», – заявил Койджи Ватанабе, президент HRC.

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