В FIA ответили на опасения по поводу покрытия трассы

В четверг многие гонщики Формулы 1 прошли пешком круг по трассе в Шанхае в рамках традиционной подготовки к гоночному уик-энду и обратили внимание, что на некоторых участках асфальтовое полотно покрашено чёрной краской. Это вызвало опасения, что трасса в таких местах будет скользкой, но в FIA поспешили развеять опасения.

«На самом деле это битумная краска, которая используется в качестве защитного покрытия асфальта, чтобы все мелкие камни оставались в асфальте на своих местах, – пояснил официальный представитель FIA. – Фактически это покрытие должно повысить уровень сцепления. Покрытие было нанесено в прошлом году».

Интересно, что нанесённая на асфальт краска никак не была отражена в официальном информационном сообщении FIA об изменениях на трассе, которое федерация публикует перед началом каждого этапа чемпионата мира.

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