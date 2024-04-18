Бенфика с Трубиным в серии пенальти уступила Марселю, а Ливерпуль не сумел сотворить чудеса: результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Произошли все матчи- ответы 1/4 финала Лиги Европы по футболу.

Бенфика Анатолия Трубина вылетела из турнира от французского Марселя. Основное время матча завершилось со счетом 1:0 в пользу «олимпийцев». Единственным голом отличился Фарис Мумбанья на 79 минуте. Итак, учитывая победу «орлов» в первом матче, игра перешла в овертаймы. Команды забитыми мячами не отличились, поэтому второй день украинский голкипер должен был проявить себя в серии послематчевых пенальти. Однако в этот раз повторить успех голкипера Реала Андрея Лунина не удалось. Французская команда ни разу с отметки не промахнулась.

Чемпион Германии Байер Леверкузен прошел английский Вест Хэм. Подопечные Хаби Алонсо расписали ничью 1:1 со своими соперниками. Результат первого матча позволил «фармацевтам» пройти в полуфинал Лиги Европы. Гол в составе Байера забил Жереми Фримпонг на 89 минуте.

Ливерпуль на выезде пытался сделать камбэк после фиаско в первом матче. Мерсисайдцы сумели отыграть всего один гол. Забитым мячом отличился Мохаммед Салах. Поединок завершился минимальной победой Ливерпуля 1:0, однако Аталанта прошла в полуфинал по сумме двух поединков.

Итальянская Рома, проведя большую часть матча в меньшинстве, одолела Милан. Поединок завершился со счётом 2:1. Победный гол в составе римлян забил Пауло Дибала.

Лига Европы 1/4 финала, ответные матчи 19 апреля

Вест Гэм — Байер 1:1 (0:0) (первый матч — 0:2)

Голы: 1:0 — 13 Антонио, 1:1 — 89 Фримпонг

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Марсель — Бенфика 1:0 (0:0) (первый матч — 1:2)

Голлы: 1:0 — 79 Мумбанья

Аталанта — Ливерпуль 0:1 (0:1) ( первый матч — 3:0)

Голы: 0:1 — 7 Салах (пен)

Рома — Милан 2:1 (2:0) (первый матч — 1:0)

Голлы:1:0 — 12 Манчини, 2:0 — 22 Дибала, 2:1 — 85 Габбия.

Итак определились все полуфиналисты Лиги Европы. В четверку лучших вошли Марсель, Аталанта, Байер и Рома.

Полфинальные пары ЛЕ

Марсель&mb; Аталанта

Байер — Рома

Матчи 1/2 финала Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланированы на 2 и 9 мая. Финал турнира состоится 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).

Напомним, накануне также определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.

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