Бенфика с Трубиным в серии пенальти уступила Марселю, а Ливерпуль не сумел сотворить чудеса: результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Произошли все матчи- ответы 1/4 финала Лиги Европы по футболу.
Бенфика Анатолия Трубина вылетела из турнира от французского Марселя. Основное время матча завершилось со счетом 1:0 в пользу «олимпийцев». Единственным голом отличился Фарис Мумбанья на 79 минуте. Итак, учитывая победу «орлов» в первом матче, игра перешла в овертаймы. Команды забитыми мячами не отличились, поэтому второй день украинский голкипер должен был проявить себя в серии послематчевых пенальти. Однако в этот раз повторить успех голкипера Реала Андрея Лунина не удалось. Французская команда ни разу с отметки не промахнулась.
Чемпион Германии Байер Леверкузен прошел английский Вест Хэм. Подопечные Хаби Алонсо расписали ничью 1:1 со своими соперниками. Результат первого матча позволил «фармацевтам» пройти в полуфинал Лиги Европы. Гол в составе Байера забил Жереми Фримпонг на 89 минуте.
Ливерпуль на выезде пытался сделать камбэк после фиаско в первом матче. Мерсисайдцы сумели отыграть всего один гол. Забитым мячом отличился Мохаммед Салах. Поединок завершился минимальной победой Ливерпуля 1:0, однако Аталанта прошла в полуфинал по сумме двух поединков.
Итальянская Рома, проведя большую часть матча в меньшинстве, одолела Милан. Поединок завершился со счётом 2:1. Победный гол в составе римлян забил Пауло Дибала.
Лига Европы 1/4 финала, ответные матчи 19 апреля
Вест Гэм — Байер 1:1 (0:0) (первый матч — 0:2)
Голы: 1:0 — 13 Антонио, 1:1 — 89 Фримпонг
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Марсель — Бенфика 1:0 (0:0) (первый матч — 1:2)
Голлы: 1:0 — 79 Мумбанья
Аталанта — Ливерпуль 0:1 (0:1) ( первый матч — 3:0)
Голы: 0:1 — 7 Салах (пен)
Рома — Милан 2:1 (2:0) (первый матч — 1:0)
Голлы:1:0 — 12 Манчини, 2:0 — 22 Дибала, 2:1 — 85 Габбия.
Итак определились все полуфиналисты Лиги Европы. В четверку лучших вошли Марсель, Аталанта, Байер и Рома.
Полфинальные пары ЛЕ
Матчи 1/2 финала Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланированы на 2 и 9 мая. Финал турнира состоится 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).
Напомним, накануне также определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.