Барселона. Циципас продолжает свою победную серию на грунте, Рууд, Фис и Норри сыграют в четвертьфинале

На турнире АТР 500 в Барселоне определились участники 1/4 финала

Барселона, Испания • 15-21 апреля • грунт • €2,938,695

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Фабиан Марожан (Аргентина, 17) 3:6, 6:3, 6:1

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) 7:5, 6:3

Артур Фис (Франция, 16) — Алекс де Минор (Австралия, 4) 7:5, 6:2

Душан Лайович (Сербия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) 7:6(10), 3:6, 6:1

Маттео Арнальди (Италия) — Марко Трунгельитти (Аргентина, Q) 6:3, 6:0

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Джордан Томпсон (Австралия, 14) 6:1, 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Роберто Баутиста Агут (Испания, WC) 6:4, 6:3

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — Брэндон Накашима (США) 3:6, 7:6(5), 6:4

Стефанос Циципас третий раз сыграл против Роберто Карбальеса Баэны и в третий раз его обыграл. Греческий теннисист выиграл восьмой матч подряд на грунтовых кортах (стал чемпионом в Монте-Карло на прошлой неделе) и четвертый раз в этом сезоне сыграет в четвертьфинале турнира АТР. Дальше Циципас сыграет против аргентинца Факундо Диаса Акосты.

Артур Фис впервые в этом году и третий раз в карьере победил соперника из топ-20 мирового рейтинга. Французский теннисист четвертый раз в сезоне дошел до четвертьфинала и сыграет против серба Душана Лайовича, которого обыграл в прошлом году в Гамбурге и проиграл в этом сезоне в Буэнос-Айресе (оба матча также состоялись на грунте).

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