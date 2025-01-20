Australian Open. Де Минор стал первым австралийцем в четвертьфинале за последние 10 лет

Алекс де Минор продолжает своё выступление на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Алекс де Минор (Австралия, 8) – Алекс Микельсен (США) 6:0, 7:6(5), 6:3

Австралийский теннисист одержал вторую победу в трёх противостояниях с Микельсеном. В прошлом году Де Минор уступил американку на турнире ATP в Лос-Кабосе и взял реванш на Ролан Гаррос.

Алекс Де Минор впервые вышел в четвертьфинал на Australian Open и проведёт свой пятый такой матч на турнирах Grand Slam. Также отметим, что австралиец стал первым представителем своей страны на домашнем “мэйджоре” с 2015 года, которому удалось дойти до четвертьфинала. Десять лет назад им был Ник Кириос.

Ранее Де Минору не удавалось сыграть в полуфинале на турнире Grand Slam. За свою первую такую возможность он будет бороться с действующим чемпионом соревнований Янником Синнером. Де Минор проиграл в предыдущих восьми матчах против итальянца, в том числе три раза в прошлом сезоне: в финале турнира ATP в Роттердаме, на ATP Finals и в рамках Финала Кубка Дэвиса.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua