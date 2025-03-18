Майами. Стародубцева взяла реванш у Марии и пробилась в основную сетку

Юлия Стародубцева продолжает своё выступление на турнире WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Юлия Стародубцева (Украина, 22) – Татьяна Мария (Германия, 11) 6:4, 6:3

Украинская теннисистка сравняла счёт в личных противостояниях с Марией, которой уступила в конце январе в стартовом матче на турнире WTA 250 в Сингапуре. Сегодня Стародубцева реализовавала четыре из пяти брейк-поинтов и проиграла только один гейм на своей подаче.

Юлия во второй раз в карьере сыграет в основе турнира WTA 1000. Напомним, что в прошлом сезоне украинка преодолела квалификацию в Пекине и смогла дойти до четвертьфинала.

Потенциальные соперницы Юлии Стародубцевой в основной сетке: Полина Кудерметова, Лорен Дэвис, Энн Ли, Наоми Осака, Ребекка Шрамкова, Анастасия Потапова, Айла Томлянович, Каролин Гарсия или ещё один “квалифаер”.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua