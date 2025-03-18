УСИК: «Если бы я это сделал, то потерял бы семью. Других вариантов нет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему в 2013 году отказался сотрудничать с американскими промоутерами.

«В 2013 году я не подписал контракт с Америкой, прекрасно понимал, что надо было ехать туда минимум на полгода. Я говорил жене, что это для работы, других вариантов нет. Но я понял, что если бы я поехал, то потерял бы семью. Екатерина мне сказала: «Ты же умный, ты найдешь выход». Я для себя понял, что никакая Америка не будет для меня лучше, чем моя семья.

Были потом предложение от британцев и К2. Я выбрал К2», – рассказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик рассказал о своем общении с людьми.

sport.ua