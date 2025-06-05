«Никто не будет скучать». Реакция фанов на конец карьеры Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры. Видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.
Ломаченко владел чемпионскими поясами в трех дивизионах: в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020, 2019) и IBF (2024-25). Также Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 и 2012 годах).
Личность Ломаченко неоднозначно воспринимается украинскими болельщиками. И реакция на решение боксера была разной.
Roman Tymoshchuk: И пойдет в руснявые попы? Как мишка япончик?
Magregor Luma: Пусть чешет, никто не будет скучать.
BRZ Viacheslav: Жаль, еще ждал в ринге, хотя бы раз, за крутой бокс и года зрелищ респект.
Наталья Вольская: Даже с наградами гнида остаётся гнидой!!!!!!
Р: Давно завербованный агент ФСБ сто процентов оденет скоро рясу и будет красиво рассказывать про бога. Ублюдок!
Антон: Наконец-то. Просрал все, чмошник. Теперь к кацапам вали отсюда.
Elena Kh: Очередной манкурт. Нет у него Родины. Он теперь никто для украинцев.
Amor Fati: Одна злоба от всех, человек прославлял свой край, бокс!! он чемпион.
Саша: Как боксер – хороший, а как человек – ГОВНО.
Андрій Панасюк: Легенда, благодарим за победы.