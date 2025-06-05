«Никто не будет скучать». Реакция фанов на конец карьеры Ломаченко

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Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры. Видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Ломаченко владел чемпионскими поясами в трех дивизионах: в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020, 2019) и IBF (2024-25). Также Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 и 2012 годах).

Личность Ломаченко неоднозначно воспринимается украинскими болельщиками. И реакция на решение боксера была разной.

Roman Tymoshchuk: И пойдет в руснявые попы? Как мишка япончик?

Magregor Luma: Пусть чешет, никто не будет скучать.

BRZ Viacheslav: Жаль, еще ждал в ринге, хотя бы раз, за крутой бокс и года зрелищ респект.

Наталья Вольская: Даже с наградами гнида остаётся гнидой!!!!!!

Р: Давно завербованный агент ФСБ сто процентов оденет скоро рясу и будет красиво рассказывать про бога. Ублюдок!

Антон: Наконец-то. Просрал все, чмошник. Теперь к кацапам вали отсюда.

Elena Kh: Очередной манкурт. Нет у него Родины. Он теперь никто для украинцев.

Amor Fati: Одна злоба от всех, человек прославлял свой край, бокс!! он чемпион.

Саша: Как боксер – хороший, а как человек – ГОВНО.

Андрій Панасюк: Легенда, благодарим за победы.

sport.ua