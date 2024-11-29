«Мне убить его?» Легендарный Холмс назвал лучшего боксера в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Ларри Холмс

Легендарный супертяжеловес Ларри Холмс, который победил 20 боксеров за титул чемпиона мира, назвал лучшего боксера в истории. Ларри вспомнил свой бой против Мухаммеда Али.

«Тогда, в 1980-м, я сказал рефери остановить бой против Али: «Не позволяйте этому человеку выходить на ринг», а он сказал мне заткнуться и боксировать. Я спросил, что мне делать, убить его? Я бью его, разве вы не видите этого? Но они снова вытолкали его на ринг. Я уже не бил его сильно, я пытался заставить его сдаться.

Я сказал Али: «Я все еще люблю тебя, парень», а он ответил: «Если ты меня любишь, почему тогда бьешь?». Я сказал, что это часть игры. И после боя я подошел к нему в раздевалку и обнял, поцеловал. Я сказал ему: «Ты лучший человек, ты всегда будешь лучшим боксером в истории», – вспоминает Холмс.

Холмс в 1980 году деклассировал Мухаммеда, который вышел на бой не в кондициях из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

Ранее Холмс назвал боксера, который бил сильнее Мухаммеда Али и Майка Тайсона.

sport.ua