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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 29 и 30 ноября: «Филадельфия» — «Рейнджерс», «Миннесота» — «Чикаго» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 29 и 30 ноября: «Филадельфия» — «Рейнджерс», «Миннесота» — «Чикаго» и другие матчи

Артемий Панарин празднует гол вместе с игроками «Рейнджерс». Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

29 ноября, пятница

21.00 (мск) «Филадельфия» — «Рейнджерс»

22.00 «Миннесота» — «Чикаго»

23.00 «Баффало» — «Ванкувер»

23.00 «Каролина» — «Флорида»

23.00 «Коламбус» — «Калгари»

23.00 «Детройт» — «Нью-Джерси»

23.00 «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»

23.00 «Вашингтон» — «Айлендерс»

23.30 «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

23.30 «Сан-Хосе» — «Сиэтл»

30 ноября, суббота

02.00 «Бостон» — «Питтсбург»

04.30 «Даллас» — «Колорадо»

04.30 «Вегас» — «Виннипег»

05.00 «Юта» — «Эдмонтон»

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