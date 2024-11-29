Артемий Панарин празднует гол вместе с игроками «Рейнджерс». Фото Imagn Images, USA Today Sports Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
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29 ноября, пятница
21.00 (мск) «Филадельфия» — «Рейнджерс»
22.00 «Миннесота» — «Чикаго»
23.00 «Баффало» — «Ванкувер»
23.00 «Каролина» — «Флорида»
23.00 «Коламбус» — «Калгари»
23.00 «Детройт» — «Нью-Джерси»
23.00 «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»
23.00 «Вашингтон» — «Айлендерс»
23.30 «Анахайм» — «Лос-Анджелес»
23.30 «Сан-Хосе» — «Сиэтл»
30 ноября, суббота
02.00 «Бостон» — «Питтсбург»
04.30 «Даллас» — «Колорадо»
04.30 «Вегас» — «Виннипег»
05.00 «Юта» — «Эдмонтон»
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