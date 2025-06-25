Экс-игрок молодежной сборной Украины сделал операцию и стал «Бульдогом»

Никита Иващенко сменил команду

Украинский нападающий Никита Иващенко, который запомнился фееричным голевым суперотрезком в минувшем чемпионате в форме канадского «Батлфордс Норд Старз» (SJHL), сменил команду, а вместе с тем и лигу. С нового сезона 20-летний харьковчанин будет защищать цвета «Блэкфолдс Бульдогз» из престижной лиги Британской Колумбии (BCHL).

«Моя новая команда находится прямо посередине между Калгари и Эдмонтоном. У нее очень хорошее расположение. BCHL считается лучшей лигой по юниорам с перспективой пробиться в NCAA. В этом межсезонье свыше 60 человек получили предложения перейти в университетскую лигу. Здесь очень высокий уровень игроков и отличное испытание для меня. Думаю, BCHL сильнее SJHL, где я выступал в прошлом сезоне, – говорит Никита Иващенко. – Готовлюсь к новому вызову в приподнятом настроении, так как весной сделал операцию по удалению миндалины, чтобы больше не болеть».

В прошлом сезоне Иващенко стал лучшим бомбардиром «Батлфордса» 58 (28+30) баллов по системе гол+пас в 50 играх (вместе с плей-офф).

sport.ua