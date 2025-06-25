Cloud9 опроверг слухи о покупке состава NAVI Junior

Генеральный директор и соучредитель Cloud9 Джек Этьен опроверг слухи о возможной покупке состава NAVI Junior по CS2 этим летом. Ранее французский стример KRL сообщил, что молодежный состав NAVI может перейти в команду Cloud9. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Этьен заявил: «Это ложные слухи. Извините, ребята». Он развеял информацию, распространившуюся после инсайда от KRL.

Также KRL делился слухами о составе основной команды NAVI. По его данным, руководство Natus Vincere рассматривает возможность изменений в составе после турнира CS2 Major в Остине, где команда финишировала в топ-5-8.

Состав NAVI Junior включает двух украинских игроков — Дмитрия «dem0n» Мірошниченко и Никиту «cmtry» Самолётов. Кроме того, ходят слухи, что игрок Дрин «Makazze» Шакири может перейти в основной состав NAVI.

Напомним, мы также писали о том, кто такие NAVI: история киберспортивной легенды.