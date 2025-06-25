Экс-первая ракетка мира и чемпионка девяти турниров Grand Slam: “Когда слышишь, что говорит Алькарас и другие – становится стыдно”

Экс-первая ракетка мира в парі французская теннисистка Кристина Младенович резко высказалась об изменениях, которые ждут смешанный парный разряд на US Open-2025



Организаторы Открытого чемпионата США планируют превратить этот формат в большое шоу, привлекая звездных игроков и представив его как развлекательный элемент в расписании турнира. Однако такая инициатива вызвала возмущение у многих представителей классического парного тенниса.

“Когда слышишь, как Алькарас и другие говорят, что будут играть микст просто для развлечения или в качестве подготовки к одиночному турниру, – становится стыдно. Это же турнир Grand Slam! Это не может быть ни подготовкой, ни просто забавой”, – заявила Кристина Младенович, на счету которой девять титулов Grand Slam (шесть в парном разряде и три в миксте).

По ее мнению, организаторы жертвуют спортивной сущностью ради медийного эффекта:

“С точки зрения бизнеса – это отличный ход. Но с точки зрения спорта – это разрушает его суть и это большая проблема. Я не против шоу, но пусть тогда не отменяют традиционный формат микста на “мэйджорах”, – добавила французская теннисистка.



btu.org.ua