Коко Гауфф: “Я знаю, какой хочу видеть свою игру в будущем и не собираюсь тратить время на то, чтобы играть так, как я не хочу”

Третья ракетка мира Коко Гауфф рассказала о решении заменить своего тренера, который отвечал за форхэнд и подачу за несколько дней до старта на Открытом чемпионате США



“Да, это было довольно внезапное решение. Гэвин [Макмиллан] оказался доступен, и я почувствовала, что это будет лучшим вариантом для моей игры. Мне пришлось довериться своим ощущениям. Я считаю, что Мэтт [Дэйли] – отличный тренер и замечательный человек, я на 100% любила работать с ним. У нас было очень успешное сотрудничество, но я смотрю в долгосрочную перспективу. Я знаю, что у Гэвина уже был подобный опыт, поэтому надеюсь использовать его знания и посмотреть, к чему это приведёт.

Каково это – пытаться вносить технические изменения за несколько дней до турнира Grand Slam? Ну, турнир – он и есть турнир. Я ненавижу проигрывать, неважно где. Даже если бы это был турнир категории 250, я бы чувствовала себя так же.

Я решила, что это хорошая возможность. У меня не так много очков для защиты именно в этой части сезона. Я из тех, кто думает о будущем. Я надеюсь, что к понедельнику или вторнику, когда мне нужно начинать турнир, то всё уже сложится. Если нет, у меня будет остаток сезона, чтобы над этим поработать.

Но я точно знаю, что мне нужно было внести изменения, именно технические. И я не хочу тратить время, продолжая делать что-то неправильно.

Гэвин очень уверенный в себе человек. Конечно, определённое давление есть на нас обоих, но я не думаю о том, что скажут другие. Я думаю только о том, что лучше для моей игры.

Как спортсменка, я могла бы сказать себе: “Окей, я выиграла Ролан Гаррос, дважды подряд выходила в финал, дошла до четвертьфинала Australian Open – значит, всё в порядке, можно продолжать в том же духе”. Но я знаю, какой хочу видеть свою игру в будущем. Я не собираюсь тратить время на то, чтобы играть так, как я не хочу”.



