Майами. Димитров за 2,5 часа одолел Хачанова, Корда выбил из турнира десятую ракетку мира Циципаса

На турнире ATP 1000 в Майами известны первые участники четвертого круга



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Себастьян Корда (США) – Стефанос Циципас (Греция, 9) 7:6(4), 6:3

Григор Димитров (Болгария, 14) – Карен Хачанов (-, 22) 6:7(3), 6:4, 7:5

Лоренцо Музетти (Италия, 15) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18) 4:6, 6:2, 6:3

• Себастьян Корда взял реванш у Стефаноса Циципаса за поражение на “Мастерсе” в Цинциннати в 2021 году. Американец одержал девятую победу в карьере над соперником топ-10 и впервые с 2021 года вышел в 1/8 финала турнира в Майами. Следующий матч Корда проведет против Жауме Мунара или Гаэля Монфиса.

• Григор Димитров за 2,5 часа победил Карена Хачанова и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии (5-1). 33-летний болгарский теннисист выиграл 100-й матч на “Мастерсах” на харде и стал четвертым действующим игроком с таким показателем, после Новака Джоковича, Гаэля Монфиса и Стэна Вавринки. За выход в четвертьфинал Димитров сыграет против Давида Гоффена или Брэндона Накашимы.

• Лоренцо Музетти четвертый раз за семь матчей обыграл Феликса Оже-Альяссима. Итальянец второй год подряд прошел в 1/8 финала турнира в Майами и дальше станет соперником Новака Джоковича или Камило Уго Карабелли.

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