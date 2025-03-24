УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»

Getty Images/Global Images Украина. Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик вспомнил поступок обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, когда тот выскочил на ринг и вызвал украинца на бой после реванша с Тайсоном Фьюри.

«Слушайте, это был просто какой-то бред от него. После боя, Дюбуа сказал, что что-то несправедливо, бла-бла-бла, я смотрел и думал: «Слушай, да иди уже отсюда», – сказал Усик.

В 2023 году Усик победил Дюбуа, нокаутировав его в девятом раунде.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua