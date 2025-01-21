Американские СМИ: «Фьюри вернется. Он слишком любит деньги»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Журналисты авторитетного американского ресурса BoxingNews24, анализируя решение Тайсона Фьюри завершить карьеру, уверены, что британский боксер вернется в ринг.

Эксперты ждут его боя с Энтони Джошуа.

«Очевидно, что Фьюри вернется в ринг. Когда Аль-Шейх поманит его миллионами за бой с Джошуа, то он вернется и будет таким же, как прежде».

«Тайсон слишком любит деньги, чтобы отказаться от боя или боев с Джошуа», – отметили журналисты.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что поединок с Джошуа действительно не исключен, но все зависит от желания боксера со временем вернуться в ринг.

Промоутер Фьюри рассказал, может ли Тайсон вернуться для боя с Джошуа

sport.ua