Норрис: Делиться с друзьями – моё правило номер один!

Ландо Норрис уже не просто один из гонщиков современной Формулы 1, выступающий за McLaren – в прошлом году он добился таких успехов, что под конец сезона одно время даже претендовал на титул. И хотя чемпионом мира вновь стал Макс Ферстаппен, в 2025 году Норриса вновь вполне оправданно включают в число фаворитов сезона.

Но при этом Ландо, по общему мнению, ещё и отличный парень, у которого много друзей. По словам вице-чемпиона Формулы 1, для него очень важно делиться своими радостями с другими людьми.

Ландо Норрис: «Для меня очень важно, чтобы яркие моменты оставались в памяти, и я хочу не просто радоваться в одиночку, но делиться этим с моими друзьями. Поэтому когда я собираюсь путешествовать, я всегда беру с собой как можно больше друзей, чтобы они тоже стали его участниками. Делиться с ними – моё правило номер один!

То же самое происходит, когда я побеждаю в гонках или поднимаюсь на подиум: больше всего меня радует, когда я вижу счастливые лица моих механиков, когда довольна вся команда. Радовать других, делиться радостью с окружающими – это же так здорово!»

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