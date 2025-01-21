Мурзин: На сегодняшний день главный соперник – это Португалия. У нас было очень неприятное поражение от них в Риге

В феврале женская сборная Украины по баскетболу проведет заключительные матчи отбора на Евробаскет-2025 против Португалии и Северной Македонии

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин прокомментировал заключительные матчи отбора на Евробаскет-2025 против Португалии (6 февраля) и Северной Македонии (9 февраля).

«У нас впереди последнее игровое окно, в котором мы должны одержать две победы над Португалией и Северной Македонией. Все девушки, которые есть в списке, на сегодняшний день подтвердили свое выступление за сборную. Сейчас главное, чтобы никто до начала сбора не получил травмы. У нас будет два дня на подготовку – четыре тренировки, после которых мы уезжаем в Португалию».

«Мы соберемся в Риге 1 февраля, 2 числа начнем тренироваться, а 4 уже выезжаем в Португалию и 6 числа матч. Надо будет посмотреть, в каком состоянии находятся девушки. Отталкиваясь от соперниц — сначала это будет Португалия — посмотрим, кто нам больше будет нужен и соответственно, какой состав будем выбирать».

«На сегодняшний день главный соперник – это Португалия. У нас было очень неприятное поражение от них в Риге, где мы 35 минут играли довольно неплохо, но тогда нам не хватало Алины Ягуповой, которая пропускала матч из-за травмы. Надеюсь, что нам удастся изменить рисунок игры, и мы лучше сыграем в первую очередь в защите. Имея полный состав, надеюсь, что эта игра пройдет для нас лучше».

«Все основные игроки сборной в этом сезоне обладают достаточной игровой практикой в ​​своих клубах. Постоянно слежу за их выступлениями, но в клубах у них одни роли, а в сборной могут быть другие. Все в форме, все играют и, насколько я владею информацией, на сегодняшний день ни у кого нет проблем со здоровьем».

«Мы, конечно, будем стараться улучшить свою игру по сравнению с ноябрьскими матчами, когда мы играли против Сербии — это очень сильный соперник. Ведь мы пропустили много легких очков в домашней игре против Португалии, когда не были готовы к высокому темпу в конце. игры. Будем готовиться к прессингу, разбирать их агрессивную защиту и сделаем все, чтобы вернуться в Ригу с победой».

Команда Евгения Мурзина занимает третье место в группе G, набрав 5 очков. Сине-желтые отстают от лидера Сербии на три очка и потеряли шансы выиграть свой квартет.

Напомним, во время первого окна в ноябре 2023 года сине-желтые сначала на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78). Свою первую победу украинки одержали лишь в третьем туре в игре с Северной Македонией (98:49), после чего состоялось поражение от Сербии (53:79).

Против Португалии сборная Украины сыграет 6 февраля на выезде, после чего 9 февраля проведет номинально домашний матч в Риге против Северной Македонии. В финальную часть турнира выходит победитель группы, а также команда, которая заняла одно из четырех лучших вторых мест (всего в квалификации 8 квартетов).

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.

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