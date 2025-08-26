Нагорный продолжит работу с Черкасскими Мавпами

Наставник впервые за 7 лет привел клуб к медалям

Баскетбольный клуб Черкасские Мавпы объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Нагорным.

Наставник возглавил команду в октябре прошлого года, и уже в дебютном сезоне привел черкасский клуб к бронзовым медалям Суперлиги.

Черкасские Мавпы завершили регулярный чемпионат на четвертом месте, а в плей-офф одержали победу над БК Ровно в серии за 3-е место.

В итоге команда из Черкасс завоевала бронзовые награды, и впервые с 2018 года смогла взять медали отечественного чемпионата.

Источник