Миннесота сравняла счет в противостоянии с Денвером в плей-офф НБА

Все решится в седьмой игре
В ночь на 17 мая состоялся один матч 1/4 финала плей-офф НБА.
- НБА. Плей-офф. 1/4 финала
Миннесота Тимбервулвз — Денверт Наггетс — 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9)
Счет в серии — 3:3
Все решится в седьмой игре
В ночь на 17 мая состоялся один матч 1/4 финала плей-офф НБА.
Миннесота Тимбервулвз — Денверт Наггетс — 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9)
Счет в серии — 3:3
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