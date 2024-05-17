Миннесота сравняла счет в противостоянии с Денвером в плей-офф НБА

Все решится в седьмой игре

В ночь на 17 мая состоялся один матч 1/4 финала плей-офф НБА.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

Миннесота Тимбервулвз — Денверт Наггетс — 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9)

Счет в серии — 3:3

Источник