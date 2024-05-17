Ига Швёнтек: «Приятно играть в полуфинале против топ-игрока, чувствовать, что ты можешь играть в свой теннис и наслаждаться им»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов, после выхода в финал на турнире WTA 1000 в Риме

— Ига, еще один финал здесь, в Риме. Что вы думаете о своем возвращении в финал?

— Безусловно, я очень взволнована и счастлива уже от самого турнира. Мне также очень понравилось играть сегодня. Я просто горжусь собой.

— Как бы вы оценили игру Коко и насколько эффективным был её игровой план сегодня по сравнению с Цинциннати, когда она обыграла вас? Был ли он сегодня лучше?

— Ну, трудно сравнивать. В Цинциннати у нас одно из самых быстрых хардовых покрытий в туре. Действительно трудно сравнивать. Но я знаю, что в Цинциннати я делала некоторые вещи неправильно, и я не хотела повторять эти ошибки. Наверное, с точки зрения тактики я просто сосредоточилась на себе. Я не пыталась понять, будет ли она играть так же или нет. Обычно игроки меняют тактику, когда мы переходим на другое покрытие. Я была готова к чему угодно. Я была готова просто придерживаться своего плана и быть последовательной.

— Коко сказала, что так, как она играла, она, пожалуй, победила бы любого, кроме вас. Это приятный комплимент. Что вы об этом думаете?

— Это, безусловно, приятные слова. Мне трудно сказать. Она сама играет в такой теннис и чувствует, что она может делать с ракеткой. Так что, конечно, это комплимент от нее.

— Когда вы вот так бьете по линиям, как в последнем гейме, бывают ли небольшие моменты, когда вы почти чувствуете себя непобедимой?

— Нет. Если бы я так чувствовала себя, я бы не играла так хорошо, потому что я всегда стараюсь напоминать себе, что я не должна ничего ожидать, ничего воспринимать как должное. Обычно, когда я чувствую, что это будет виннер, это будет выигрышный гейм, этого не происходит, так что… Мне приходится думать немного по-другому, чтобы быть более результативной.

— В начале вы сказали, что вам понравилось играть сегодня. Что сделало этот матч более приятным, чем, просто очередная победа?

— Мне понравились все мои матчи здесь. Я просто не говорила этого раньше. Я не знаю. Приятно играть в полуфинале против топ-игрока, чувствовать, что ты можешь играть в свой теннис и наслаждаться им. Хотя это было нелегко, я чувствовала, что могу играть в свой теннис. Поэтому это было очень приятно.

— В Мадриде вы сказали, что важность этой победы будет зависеть от того, что произойдёт в течение следующих нескольких недель. В течение этих двух недель, как часто вы вспоминаете тот матч? Если вы вспоминаете его сейчас, насколько он помог вам в Риме?

— Честно говоря, у меня не было много времени, чтобы проанализировать его и подумать о нем. Это как выиграть турнир и сразу поехать в другое место. Трудно иногда по-настоящему думать о прошлом, когда ты постоянно должен сосредотачиваться на будущем. Думаю, этот матч придал мне уверенности, что я могу победить, даже если я чувствую себя не лучшим образом или нахожусь в стрессовом состоянии в начале. Я все еще могу отыграться. Возможно, я меньше волнуюсь перед матчами, потому что знаю, что даже если у меня будут проблемы, я смогу это преодолеть, если буду упорно работать. Вот такое ощущение у меня есть. В общем, как я уже говорила, у меня было не так много времени, чтобы все проанализировать. Да, я всё равно извлеку из этого определённые уроки, но нужно время, чтобы переварить это, а я чувствую, что у меня этого времени не было.

— Если вы будете играть против Соболенко, то, очевидно, это вызов играть с кем-то, с кем ты играла всего две недели назад. Кажется, когда после мадридского матча, вы намекали, что не во всех моментах играли лучше. Насколько изменение условий изменит ситуацию?

— Честно говоря, я не думаю, что есть смысл думать об этих двух матчах как об одном продолжении истории, потому что это совершенно разные турниры. Ну, и неделя тоже разная. Не похоже, что все будет одинаково. Я постараюсь быть в настоящем, не думать о Мадриде. Очевидно, мне нужно проанализировать этот матч с точки зрения тактики. Не слишком много, потому что он был достаточно напряженным. Думаю, мы обе могли бы сделать некоторые вещи лучше. Это уже совсем другая история. Я просто сосредоточусь на том, чтобы быть в моменте.

btu.org.ua