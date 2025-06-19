Легенда тенниса: “Если бы сейчас я должна была выбрать страну для жизни, это были бы не США. Потому что сейчас это уже не демократия”

Легенда тенниса Мартина Навратилова в интервью BBC, что в нынешней политической ситуации не выбрала бы США для иммиграции.



В 1975 году Мартина Навратилова покинула социалистическую Чехословакию, чтобы попросить политическое убежище в США. Решение остаться в Америке она приняла прямо во время участия в US Open. Спустя шесть лет, в 1981 году, Навратилова получила американское гражданство (сохранив при этом и чешское).

Однако сегодня, по её собственным словам, она бы уже не выбрала США.

“Если бы я оказалась в той же ситуации, что и в 1975-м, и должна была выбрать страну для жизни, это были бы не США. Потому что сейчас это уже не демократия.”

Обладательница 18 титулов Grand Slam в одиночном разряде выразила опасения, что нынешняя Америка движется в сторону авторитаризма и тоталитарного режима:

“Страна определённо настроена против иммигрантов. Министерство внутренней безопасности выдворяет людей лишь потому, что они не поддерживают повестку Дональда Трампа… потому что не целуют кольцо”, – сказала Навратилова.

Отметим, что Мартина Навратилова неоднократно выступала с критикой в адрес действующего президента США и высказывалась в поддержку Украины.



btu.org.ua