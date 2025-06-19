Видео: Хэмилтон и Леклер гоняют на Ferrari F80

Осенью прошлого года компания Ferrari объявила о планах приступить в 2025-м к выпуску модели F80, самого мощного серийного спорткара, когда-либо построенного в Маранелло.

Характеристики машины действительно впечатляют: её гибридная силовая установка, в основе которой 3-литровый двигатель V6 с двумя турбинами, развивает около 1200 л.с. Создание этого автомобиля приурочено к предстоящему 80-летию марки Ferrari, что будет отмечаться в 2027 году, и к этой дате предполагается выпустить последний спорткар F80, а всего в этой ограниченной серии будет 799 машин.

На одном из самых первых экземпляров Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон только что погоняли по заводскому испытательному треку во Фьорано и изрядно при этом повеселились.

Сначала за руль сел Шарль и прокатил напарника, который свои первые впечатления, полученные в кресле пассажира, в основном выражал восторженными междометиями, после чего сказал, что обязательно закажет себе такую машину.

Потом они поменялись местами, о чём Леклер тут же пожалел.

«Терпеть не могу быть твоим пассажиром! Даже голова заболела!» – воскликнул он, и его можно понять, потому что Льюис пилотировал действительно на пределе. А Хэмилтон только смеялся и прибавлял газу, после чего сказал: «Это самый быстрый дорожный спорткар, на котором я ездил!»

Когда я они вернулись в боксы, Шарль пожаловался: «Я-то старался его прокатить аккуратно, а он сразу понёсся на полной скорости!»

И оба сошлись на том, что ещё никогда не ездили на серийном спорткаре, который бы так хорошо держал трассу и проходил повороты. Леклер признался, что уже ждёт такую машину, заказанную заранее, и она будет чёрного цвета.

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