Рим (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира WTA 1000 в Риме



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Теннисный турнир в Риме был основан в 1930 году. Первые пять лет соревнования проводились в Милане, после чего переехали в Рим. Игры турнира проходят на открытых грунтовых кортах комплекса Foro Italico.

• Игры основной сетки стартуют во вторник 6 мая. Финальный поединок в одиночном разряде состоится в субботу 17 мая, а в парном – в воскресенье – 18 мая.

• Официальный мяч турнира – Dunlop Fort Clay.

• Рекордсменкой турнира по количеству завоеванных титулов является американка Крис Эверт, которая становилась чемпионкой 5 раз (1974, 1975, 1980-1982).

• В 2017 и 2018 годах чемпионкой турнира становилась украинская теннисистка Элина Свитолина, а в сезоне 2023 года Ангелина Калинина дошла до финала соревнований.

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Мадриде сыграют: Ига Швёнтек (2021, 2022, 2024), Елена Рыбакина (2023), и Элина Свитолина (2017, 2018).

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Нурия Бранкаччо (Италия)

Элизабетта Коччаретто (Италия)

Тайра Грант (Италия)

Сара Эррани (Италия)

Джорджия Педоне (Италия)

Лукреция Стефанини (Италия)

Федерика Ургези (Италия)

Арианна Дзуккини (Италия)

ТОП-8 сеяных и их соперницы во втором круге:

1. Арина Соболенко (-) – Даяна Ястремская (Украина)/Анастасия Потапова (-)

2. Ига Швёнтек (Польша) – Элина Аванесян (Армения)/Элизабетта Коччаретто (Италия)

3. Джессика Пегула (США) – Эшлин Крюгер (США)/”квалифаер”

4. Коко Гауфф (США) – Арианна Дзуккини (Италия)/”квалифаер”

5. Мэдисон Кис (США) – Варвара Грачева (Франция)/”квалифаер”

6. Жасмин Паолини (Италия) – Джорджия Педоне (Италия)/Лулу Сунь (Новая Зеландия)

7. Мирра Андреева (-) – Виктория Томова (Болгария)/”квалифаер”

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ольга Данилович (Сербия)/Катержина Синякова (Чехия)

Очки и призовые:

R1: 10 очков / €13,150

R2: 35 очков / €21,215

R3: 65 очков / €38,313

R4: 120 очков / €66,110

QF: 215 очков / €124,700

SF: 390 очков / €240,380

FR: 650 очков / €456,735

W: 1000 очков / €877,390





Парный разряд

Wild Card от организаторов получили:

*Ожидается

ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге:

*Ожидается

Очки и призовые:

*Ожидается



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