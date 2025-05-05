Рим (WTA 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира WTA 1000 в Риме
Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Теннисный турнир в Риме был основан в 1930 году. Первые пять лет соревнования проводились в Милане, после чего переехали в Рим. Игры турнира проходят на открытых грунтовых кортах комплекса Foro Italico.
• Игры основной сетки стартуют во вторник 6 мая. Финальный поединок в одиночном разряде состоится в субботу 17 мая, а в парном – в воскресенье – 18 мая.
• Официальный мяч турнира – Dunlop Fort Clay.
• Рекордсменкой турнира по количеству завоеванных титулов является американка Крис Эверт, которая становилась чемпионкой 5 раз (1974, 1975, 1980-1982).
• В 2017 и 2018 годах чемпионкой турнира становилась украинская теннисистка Элина Свитолина, а в сезоне 2023 года Ангелина Калинина дошла до финала соревнований.
• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Мадриде сыграют: Ига Швёнтек (2021, 2022, 2024), Елена Рыбакина (2023), и Элина Свитолина (2017, 2018).
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Нурия Бранкаччо (Италия)
Элизабетта Коччаретто (Италия)
Тайра Грант (Италия)
Сара Эррани (Италия)
Джорджия Педоне (Италия)
Лукреция Стефанини (Италия)
Федерика Ургези (Италия)
Арианна Дзуккини (Италия)
ТОП-8 сеяных и их соперницы во втором круге:
1. Арина Соболенко (-) – Даяна Ястремская (Украина)/Анастасия Потапова (-)
2. Ига Швёнтек (Польша) – Элина Аванесян (Армения)/Элизабетта Коччаретто (Италия)
3. Джессика Пегула (США) – Эшлин Крюгер (США)/”квалифаер”
4. Коко Гауфф (США) – Арианна Дзуккини (Италия)/”квалифаер”
5. Мэдисон Кис (США) – Варвара Грачева (Франция)/”квалифаер”
6. Жасмин Паолини (Италия) – Джорджия Педоне (Италия)/Лулу Сунь (Новая Зеландия)
7. Мирра Андреева (-) – Виктория Томова (Болгария)/”квалифаер”
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ольга Данилович (Сербия)/Катержина Синякова (Чехия)
Очки и призовые:
R1: 10 очков / €13,150
R2: 35 очков / €21,215
R3: 65 очков / €38,313
R4: 120 очков / €66,110
QF: 215 очков / €124,700
SF: 390 очков / €240,380
FR: 650 очков / €456,735
W: 1000 очков / €877,390
Парный разряд
Wild Card от организаторов получили:
*Ожидается
ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге:
*Ожидается
Очки и призовые:
*Ожидается