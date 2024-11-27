Мая. Овчаренко победил в стартовом матче основной сетки

Александр Овчаренко вышел во второй круг “челленджера” в Португалии



Мая, Португалия • 25 ноября – декабря • грунт (зал) • €120,950

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александр Овчаренко (Украина, Q) – Райан Нейбур (Нидерланды, Q) 7:5, 6:3

Украинский теннисист записал в свой актив вторую победу в основной сетке турнира ATP Challenger Tour. Впервые ему это удалось в апреле 2022 года на соревнованиях в Барлетте.

По ходу сегодняшней встречи Овчаренко сделал три брейка и проиграл два гейма на своих подачах.

В следующем круге Александр сыграет против победителя матча Фредерику Феррейра Силва (Португалия, WC) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 3).

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Фото: ФТУ.

btu.org.ua