Шон Дайч под угрозой увольнения? Клуб Миколенко рассматривает альтернативные варианты на пост главного тренера

Известны имена потенциальных кандидатов

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Считается, что компания Friedkin Group (TFG) планирует сменить главного тренера "Эвертона", когда они официально станут владельцами английского клуба.

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По информации издания TEAMtalk, Шон Дайч будет продолжать тренировать "Эвертон". 53-летний англичанин получает полную поддержку от текущего владельца клуба Фархада Мошири, однако новые владельцы могут сменить менеджера.

Сообщается, что бывший тренер "Порту" Сержиу Консейсау является основным кандидатом TFG на должность главного тренера команды. Также утверждается, что они рассматривают вариант с назначением Эдина Терзича, экс-тренера дортмундской "Боруссии". Бывший наставник "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер является одним из претендентов, а также рассматривается кандидатура экс-тренера "Лацио" Маурицио Сарри.

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Напомним, что "Эвертон" на данный момент занимает 15-е место в АПЛ, набрав лишь 11 очков после 12-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

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