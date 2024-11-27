В Pirelli воздерживаются от конкретных прогнозов

Концовка сезона Формулы 1 по традиции пройдёт на Ближнем Востоке – впереди Гран При Катара, а затем финальная гонка в Абу-Даби. В минувший уик-энд Макс Ферстаппен в четвёртый раз стал чемпионом мира, но в Кубке конструкторов борьба продолжается. Математические шансы на победу по-прежнему сохраняют три команды – не только McLaren, лидирующая в этом зачёте, но также Ferrari и Red Bull Racing.

Автодром Lusail International Circuit примет гонку Формулы 1 в третий раз, и для этой трассы в основном характерны среднескоростные и быстрые повороты. Поскольку по параметрам она сравнима с Сузукой и Сильверстоуном, то для Гран При Катара в Pirelli подготовили резину трёх самых жёстких составов: C1 – Hard, C2 – Medium и C3 – Soft.

В прошлом году Гран При Катара прошёл с тремя пит-стопами, причём это было прежде всего связано с инструкцией дирекции гонки, предписывавшей всем командам проезжать на одном комплекте резины не более 18 кругов.

В свою очередь эта инструкция была выработана на основе рекомендаций инженеров Pirelli, после первых двух дней уик-энда обнаруживших на боковинах шин признаки расслоения – как выяснилось, это было связано с пиковыми нагрузками, возникавшими при атаке поребриков в некоторых поворотах трассы.

В последние несколько месяцев специалисты Pirelli вместе с FIA готовились к предстоящему Гран При Катара, в программу которого входит спринт, чтобы не допустить повторения прошлогодних сложностей.

В частности, конфигурация поребриков в семи из 16 поворотов трассы была изменена: как явствует из пресс-релиза Pirelli, «верхушки поребриков пирамидальной формы были закруглены». Это было сделано в 4-м повороте, в 10-м и с 12-го по 14-й.

Инженеры исследовательского департамента Pirelli Motorsport на базе компании в Милане провели продолжительные стендовые испытания, а также проанализировали состояние резины, использовавшейся некоторыми командам Формулы 1 на недавних частных тестах в Катаре с использованием машин предыдущих лет выпуска.

Понятно, что это не такая резина, как в Pirelli подготовили для гонки 2024 года, тем не менее шинники смогли получить полезную информацию.

В прошлом году серьёзные сложности были связаны и с местными климатическими условиями, для которых характерны не только высокие температуры, но и очень высокая влажность. Тогда это привело к тому, что некоторые гонщики просто не выдерживали таких нагрузок, но сейчас подобных проблем быть не должно, поскольку гонка проходит на месяц с лишним позже.

Но дневные температуры в Катаре всё равно могут приближаться к 30 градусам, а поверхность трассы будет нагреваться намного сильнее, что может вызывать гранулирование резины. Это явление наблюдалось и в Лас-Вегасе, но по причине противоположного характера – там было слишком холодно, поэтому шины скользили по асфальту, что сказывалось на состоянии поверхности резины.

Гранулирование, а также тепловая деградация резины могут стать факторами, оказывающими серьёзное влияние на выбор тактики, но поскольку в распоряжении Pirelli имеется информация, собранная только на двух предыдущих гонках, одна из которых прошла ещё до перехода Формулы 1 на машины нового поколения, то итальянские шинники предпочли воздержаться от конкретных прогнозов.

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