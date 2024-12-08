Вольфф: Я сказал Льюису, что мы будем болеть за него!

Тото Вольфф перед стартом Гран При Абу-Даби, последней гонкой Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes, не скупился на похвалы в адрес семикратного чемпиона мира.

Тото Вольфф: «Что касается спортивной стороны, Льюис исключительно быстрый гонщик, но вчера мы его подвели в квалификации, ведь мы должны были выпустить его из боксов раньше, да ещё на трассе он налетел на конус ограждения, сбитый Кевином Магнуссеном.

Но если говорить об эмоциональной стороне, то вечером в четверг в Паддок-клубе мы вместе со всей командой устроили ему прощальный ужин. И вот там эмоции зашкаливали, но так же будет и через два часа после финиша гонки.

Я бы очень хотел, чтобы Льюису удалось отыграться. Поэтому вчера очень расстроился, ведь мне так хотелось, чтобы в своей последней гонке за нашу команду он поднялся на подиум, мог по-настоящему агрессивно атаковать и обгонять соперников. Но если машина будет быстрой, то он себя ещё покажет.

Если же говорить о следующем годе, то я уже сказал Льюису, что даже если нам не удастся побороться за победы, мы будем болеть за него!»

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