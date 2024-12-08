Днепр уверенно обыграл БК Ровно в Суперлиге FAVBET-2024/25

Днепряне продолжают идти без поражений, имея восемь побед в восьми проведенных поединках

В Луцке завершился матч Суперлиги FAVBET-2024/25 — чемпион Украины Днепр одержал победу над БК Ровно (88:66).

При этом, на старте матча клубу из Ровно удалось сделать рывок со счетом 9:0, но днепряне быстро вернулись в игру и наверстали упущенное. Стартовую четверть Днепр завершил с минимальным преимуществом в одно очко (23:22).

Вторая четверть всецело прошла под диктовку днепрян. Команда Владимира Коваля ушла на большой перерыв с преимуществом в 13 очков, сделав хороший задел для итоговой победы.

Две заключительных четверти также проходили с преимуществом чемпиона страны, который без особых проблем довел дело до победного конца.

Самым результативным игроком в составе Днепра стал форвард Игорь Дубоненко, который набрал 19 очков (реализовав 6 из 7 трехочковых бросков, повторив рекорд сезона по этому показателю). В составе БК Ровно самым результативным игроком стал Дмитрий Головчик, записавший в свой актив 21 набранное очко.

Днепр продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Суперлиги FAVBET-2024/25 — все восемь матчей завершились победой команды Владимира Коваля. БК Ровно в таблице идет третьим — в его активе 8 побед в 12-ти проведенных поединках.

Свой следующий матч БК Ровно проведет 13 декабря против Старого Луцка, а Днепр днем позднее будет противостоять БК Запорожье.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Днепр 66:88 (22:23, 14:26, 15:20, 15:19)

БК Ровно: Головчик 21 + 3 перехвата, Браун 12 + 6 подборов + 5 перехватов — 3 потери, Тимощук 7 + 4 передачи — 5 потерь, Соловьев 6 + 3 перехвата + 3 передачи, Рябой 5 — старт, Герасимчук 8, Поносов 7, Шептицкий 0, Гарбар 0, Кравченко 0

Днепр: Дубоненко 19, Тимофеенко 15 + 7 подборов — 5 потерь, Конев 13 + 4 подбора + 4 передачи, Горобченко 11 + 7 передач + 4 подбора, Сыпало 2 + 7 подборов — 6 потерь — старт, Закурдаев 14, Загреба 11 + 5 подборов + 3 передачи, Лещина 3, Сорочан 0 + 5 подборов, Коротченко 0

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