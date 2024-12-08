Connect with us
Футбол

Барселона отмечает юбилей с момента проведения первого матча

Правда дебютировали они с поражения

Барселона отмечает юбилей с момента проведения первого матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

    • "Барселона" отмечает юбилей с момента проведения первого матча.

    8 декабря 1899 года "сине-гранатовые" провели первый футбольный матч против английской колонии.

    В матче участвовало 10 футболистов с каждой стороны. Испанская команда ещё не играла в привычной сине-гранатовой" форме, ведь её не успели утвердить до собрания по созданию клуба 29 ноября. По словам официального сайта "Барселоны", команда играла в белой форме, так как это было простым решением.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • "Барселона" проиграла команде английской колонии со счётом 0:1.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis