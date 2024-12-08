Правда дебютировали они с поражения
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"Барселона" отмечает юбилей с момента проведения первого матча.
8 декабря 1899 года "сине-гранатовые" провели первый футбольный матч против английской колонии.
В матче участвовало 10 футболистов с каждой стороны. Испанская команда ещё не играла в привычной сине-гранатовой" форме, ведь её не успели утвердить до собрания по созданию клуба 29 ноября. По словам официального сайта "Барселоны", команда играла в белой форме, так как это было простым решением.
"Барселона" проиграла команде английской колонии со счётом 0:1.