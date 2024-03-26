Ребров и Шевченко с футболистами сборной совершили традиционную прогулку перед игрой Украины против Исландии

В преддверии встречи Украина — Исландия, которая состоится на стадионе «Тарчинская Арена» в польском Вроцлаве, украинская сборная по футболу совершила традиционную прогулку в сопровождении руководителя УАФ Андрея Шевченко и главного тренера Сергея Реброва.

Об этом информирует Украинская ассоциация футбола.

Украинцы прошлись вокруг озера, расположенного неподалеку от отеля, где остановилась команда.

Начало матча — в 21:45 по киевскому времени. Игра будет номинально домашней для украинцев.

Победитель получит путевку на Евро-2024.

Ранее тренерский штаб сборной Украины определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в финале плей-офф. Главный тренер Сергей Ребров во время пресс-конференции предположил, что может сыграть с ним. ;двумя нападающими в финале квалификации к Евро-2024.

Украина — Исландия: анонс и прогноз финала плей-офф квалификации Евро-2024

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