Экс-первая ракетка мира: «Никогда бы не поменяла свой статус №1 в мире на победу в турнире Grand Slam»

Экс-первая ракетка мира Елена Янкович пообщалась с журналистами после своего участия в международной спортивной бизнес-конференции Sport Changes the World в Словении

Сербская теннисистка провела свой последний матч на профессиональном уровне на US Open-2017, после чего перенесла несколько операций и несмотря на то, что официально карьеру не завершала, на корте она больше не появлялась. В апреле 2021 года Янкович стала мамой.

— Каково это — быть теннисистом на пенсии?

— Очень хорошо. Эти три года, с тех пор как я стала матерью — самое лучшее время. Я живу тихой семейной жизнью. Я удалилась от мира СМИ. Вы — первый человек, который берет у меня интервью за последние годы.

— Почему вы отошли от мира медиа?

— Потому что я хочу иметь свою личную жизнь. Я думаю, что СМИ должны быть в курсе, только когда происходит действительно что-то важное. Когда я была активным игроком, тогда все было иначе для меня. Тогда я знала, что люди болеют за меня и поэтому я чувствовала ответственность и необходимость рассказывать им больше. Сейчас я люблю покой и не хочу быть в центре внимания. Где я ем, что пью и куда путешествую — это мое личное дело.

— А сербские СМИ уважают ваше желание?

— Да, уважают. Хотя я чувствую, что они хотят иметь со мной контакт.

— В свое время Серена Уильямс сместила вас с первого места в мировом рейтинге, а также победила вас в единственном вашем финале турнира Grand Slam в 2008 году в Нью-Йорке. Однако вы побеждали ее четыре раза за 14 матчей. Как вам запомнились ваши противостояния с ней?

— Неужели я побеждала ее четыре раза? Это то, чем я могу по-настоящему гордиться. Как и тем, что на одном из турниров я обыграла и Серену, и Венус Уильямс менее чем за 24 часа (Рим-2010). Немногие игроки добивались такого успеха. Должно быть, американки в это время плохо спали. Я помню, что на каком-то этапе у меня был положительный счет побед и поражений против Серены, но в последних матчах она регулярно меня обыгрывала.

— Является ли для вас Серена Уильямс самым узнаваемым игроком в мире тенниса, может быть, даже лучшим игроком всех времен?

— Серена, на мой взгляд, самая узнаваемая теннисистка, по крайней мере, за последние десятилетия. Она много сделала для нашего спорта, и я очень уважаю ее.

— Поменяли бы вы статус первой ракетки мира на победу в турнире Grand Slam, которой вы никогда не добивались?

— Никогда. Быть номером один в мире — это самое большее, чего может добиться теннисист. Это то, о чем я мечтала в детстве.

Быть лучшим в мире — значит быть на вершине в течение многих лет, в то время как выиграть «мэйджор», может игрок занимающий 50-е или 100-е место в мире. Конечно, я бы тоже хотела выиграть турнир Grand Slam. В моей карьере больше всего мне мешала выиграть этот титул Жюстин Энен (Янкович проиграла бельгийке все десять очных встреч и две из них в полуфиналах «мэйджоров»).

— Вы всего на два года старше своего самого известного соотечественника в мире, Новака Джоковича. Поддерживаете ли вы связь?

— Мы время от времени общаемся, и я регулярно поздравляю его с успехами, которые считаю практически сверхчеловеческими. Он настоящий посол нашей страны, который улучшил все рекорды. Я хочу, чтобы он обновлял их и наслаждался остатком жизни со своей семьей.

Новак — это феномен. Он много вкладывает в свое питание, здоровье, команду. Все, что он вложил в себя и своих близких, окупилось многократно. Вот почему я всегда подчеркиваю, как важно следить за своим здоровьем. Трудно представить, какую нагрузку на организм оказывают все эти переезды, разница во времени и многочисленные поединки на пределе возможностей. Но Новак нашел формулу, которая делает все это возможным. Он действительно удивителен во всех отношениях и для него нет никаких пределов.

— Давайте вернемся к женскому теннису.

— Простите, я не буду на это отвечать. У меня слишком много дел с ребенком, чтобы давать какие-то заключения. У меня практически нет свободного времени.

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