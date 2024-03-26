Хавбек Астон Виллы сравнил Эмери с Гвардиолой и Клоппом

Николо Дзаньоло высказался о наставнике Астон Виллы
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Полузащитник "Астон Виллы" Николо Дзаньоло рассказал о главном тренере команды Унаи Эмери.
"Эмери — один из лучших тренеров в мире, на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Моуринью".
Читайте такжеДва клуба Премьер-лиги заинтересовались молодым талантом Барселоны
"Это правда, что у меня не так много игрового времени, и я ожидал большего. Но я честен, чтобы сказать, что Унаи — тренер мирового класса", — добавил Дзаньоло.
Эмери возглавил команду в ноябре 2022 года, он присоединился к английскому клубу из "Вильярреала".