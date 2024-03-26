Хавбек Астон Виллы сравнил Эмери с Гвардиолой и Клоппом

Николо Дзаньоло высказался о наставнике Астон Виллы

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Полузащитник "Астон Виллы" Николо Дзаньоло рассказал о главном тренере команды Унаи Эмери.

"Эмери — один из лучших тренеров в мире, на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Моуринью".

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"Это правда, что у меня не так много игрового времени, и я ожидал большего. Но я честен, чтобы сказать, что Унаи — тренер мирового класса", — добавил Дзаньоло.

Эмери возглавил команду в ноябре 2022 года, он присоединился к английскому клубу из "Вильярреала".

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