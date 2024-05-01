Миколенко: Операция не нужна, надеюсь, увидимся на Евро

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Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко не нуждается в хирургическом вмешательстве и надеется сыграть на Евро-2024.

Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.

«Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу. Мне не нужна операция и теперь моя цель восстановиться как можно скорее и надеюсь, увидимся на Евро. Для эвертонцев — вы были великолепны в этом сезоне, особенно в дерби. Вот почему я встал после перерыва и играл столько, сколько мог. ; написал Миколенко в инстаграмме.

Напомним, Виталий неудачно приземлился на ногу в конце первого тайма с Ливерпулем – голеностоп испытал неестественный изгиб. Впрочем, украинец нашел в себе силы доиграть тайм до конца, благодаря чему удостоился огромного уважения со стороны болельщиков Эвертона.

В этом сезоне Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.

champion.com.ua